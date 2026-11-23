Россия вызвала посла Эстонии в МИД и выразила ему протест после закрытия границ Фото: Михаил ФРОЛОВ.

МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии Мареку Юхтеги из-за решения Таллина о закрытии границы. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

"Заявлен решительный протест в связи с голословным обвинением России в неудавшемся поджоге предприятия ВПК под Таллином и решением эстонского правительства в этой связи закрыть пункты пропуска на российско-эстонской границе с 1 декабря сего года", - заявили в МИД.

Обвинения России в поджоге предприятия под Таллином без доказательств указывают на русофобию эстонского правительства. В Эстонии не думают о последствиях. Также Москва обвинила Таллин в предоставлении своего неба украинским дронам и, фактически, в прямом участии в конфликте.

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