В России изменятся правила уведомления МВД для работающих по патенту мигрантов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С 1 января 2027 года в России начнут действовать обновленные правила информирования полиции о работе иностранцев, трудящихся по патенту. Об изменениях порядка подачи документов сообщили в Миграционной службе МВД РФ.

По новым требованиям процедура будет напрямую зависеть от того, кто именно нанимает приезжего. Если мигрант устраивается к частному лицу, он обязан лично отчитаться перед полицией в течение двух месяцев после получения патента. При найме в организацию эта обязанность ложится на компанию. Организации дается всего три дня на отправку сведений о приеме или увольнении сотрудника.

«За несвоевременное уведомление МВД России об увольнении иностранца установлена административная ответственность в виде административного штрафа в размере до 800 тысяч рублей или административного приостановления деятельности на срок до 90 суток», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что еще в июле Госдума приняла новый законопроект о перечне нарушений, за которые иностранцев будут выдворять из РФ. Его расширили в два раза. Все подробности читайте на сайте KP.RU.