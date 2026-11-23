Власти Чили пока не подтверждают гибель российских предпринимателей Андрея и Марины Цыпиных, основавших крупнейшую сеть зоомагазинов "Четыре лапы". Фото: Fotos593/Shutterstock/Fotodom

Власти Чили пока не подтверждают гибель российских предпринимателей Андрея и Марины Цыпиных, основавших крупнейшую сеть зоомагазинов "Четыре лапы". Как сообщили РИА новости со ссылкой на пресс-службу сети, был подан официальный запрос в соответствующие органы Чили, но подтверждения смерти Цыпиных пока нет.

"От местных властей нет подтверждения появившейся в СМИ информации о гибели владельцев сети в Чили", - говорится в публикации.

При этом отметим, что сами Цыпины пока не выходили на связь, и никак не комментировали поднявшуюся шумиху после сообщения об их смерти в ДТП в Чили. В социальных сетях компании начали появляться слова поддержки и соболезнования от россиян, однако администраторы закрыли комментарии. Никакой информации в каналах сети не публиковалось.

Ранее KP.RU сообщил, что телеграм-канал Baza, со ссылкой на издание La Prensa Austral заявил о смерти Цыпиных в ДТП в Чили. Утверждалось, что предприниматели погибли из-за водителя автобуса, который был за рулём под воздействием запрещённых веществ.