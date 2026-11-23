"Страна": Зеленский недоволен главкомом ВСУ Драпатым Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский не очень доволен работой главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Драпатого в сфере противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание "Страна", ссылаясь на его сообщения в Telegram-канале.

Как отметил Зеленский, он обсудил с Драпатым и представителями Главного управления разведки работу украинской системы противовоздушной обороны.

Он заявил, что ожидает от главкома ВСУ "полного выполнения обозначенных заданий", при этом слово "полное" написано целиком заглавными буквами. Таким образом Зеленский, вероятно, намекнул на более успешное отражение атак Вооруженных сил РФ.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя попытки атак на Россию за последние двое суток, российские войска продолжат наносить болезненные удары по военной инфраструктуре Украины.