Под собором Святой Софии найдены девять тайных тоннелей и шесть камер Фото: Наталья ТУБОЛЬЦЕВА.

Археологи изучили скрытую под собором Святой Софии в Стамбуле разветвленную тайную сеть древних тоннелей длиной 420 метров. Там также нашли шесть камер. О результатах раскопок сообщает издание Daily Sabah.

По данным издания, ученые смогли найти целый коридор, ведущий в сторону знаменитого водохранилища Цистерна Базилика. Однако есть загвоздка - они так и не нашли способ, как продвинуться по нему дальше.

Внутри некоторых помещений до сих пор журчит вода. Сейчас исследователи выясняют, питает ли подземелья природный ключ или древний водопровод, связанный с акведуком Валента.

Расчистка скрытого комплекса идет уже второй год. За это время рабочие вывезли из-под земли около трех тысяч тонн грунта. Археологи шаг за шагом возвращают древние подземные залы в первозданный облик.

Ранее стало известно, что в России нашли древнейший янтарь. Он оказался ровесником динозавров - камню примерно 100 миллионов лет.