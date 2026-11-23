Журналист «Комсомолки» Владимир Перекрест (слева) стал победителем номинации конкурса ЕАГ. Фото: Росфинмониторинг / max.ru/fedsfm

Российские журналисты заняли призовые места в конкурсе ЕАГ (Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма), где оценивались работы на тему финансовой безопасности. Об этом говорится в сообщении от Росфинмониторинга. Подчеркивается, что победу в одной из номинаций взял журналист «Комсомольской правды» Владимир Перекрест.

Обозреватель отдела экономики газеты «Комсомольская правда» Владимир Перекрест стал победителем в дополнительной номинации «За оригинальность и творческий подход», говорится в комментариях от ведомства.

Журналист одержал победу со статьей «Сын мошенникам отдал материнский капитал». В материале анализируется проблема мошенничества, жертвами которого становятся молодые люди. Рассматриваются их уязвимости, психологический портрет, а также предлагаются инструменты для развития критического мышления и защиты от психологического давления.

На 45-м заседании ЕАГ в Душанбе наградили победителей II Конкурса журналистов за лучший материал по финансовой безопасности. Участвовали журналисты из Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана.

Ранее KP.RU рассказал, что конкурс имени Василия Пескова открылся в 10-й раз. «Комсомолка» объявила ежегодное состязание между блогерами и фотографами.