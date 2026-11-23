Силовики задержали губернатора Мурманской области Чибиса Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Правоохранительные органы задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

"Чибис подозревается в хищениях. Он задержан", - сказал собеседник агентства.

По данным издания, с чиновником ведутся следственные действия.

Как уточнило РИА Новости, мурманский губернатор Андрей Чибис дает показания силовикам в Москве.

Как писал сайт KP.RU, ранее в Сочи сотрудники ФСБ задержали трех высокопоставленных сотрудников городской администрации. Под следствием оказались замглавы города-курорта Евгений Горобец, а также двое руководителей департаментов. Отмечалось, что помимо заместителя главы Сочи, речь шла о директоре правового департамента Романе Рябцеве и начальнике департамента муниципального земельного контроля Аслане Ачмизове.

Оперативные мероприятия проводились в рамках проверки возможной причастности чиновников к противоправной деятельности.

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