Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц анонсировал возможные переговоры по Украине с участием Европы. Эту тему немецкий политик поднял во время разговора с журналистами на пресс-конференции с Марком Рютте.

«Конечно, Европа готова вести переговоры с Россией», — резюмировал Мерц в разговоре с прессой. Канцлер Германии сообщил, что встречи советников могут пройти в ближайшее время в Абу-Даби.

Нужно отметить, что со стороны Кремля не было никаких подобных заявлений. Однако в Москве подчеркнули, что хотели бы провести переговоры с европолитиками на тему евробезопасности. Представителей ЕС даже пригласили для этого в Россию. Президент РФ Владимир Путин дал понять, что России есть о чем поговорить с европейцами.