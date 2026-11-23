Андрей Чибис Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Стало известно о задержании силовиками губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники. Причиной задержания чиновника стали подозрения в хищениях.

«Чибис подозревается в хищениях. Он задержан. С ним ведутся следственные действия», — указывается в сообщении от ведомства. Также в материале издания сообщается, что губернатор сейчас разговаривает с силовиками. Информация о его длительном задержании или аресте не подтверждается.

Напомним, Чибис с 2019 года – губернатор Мурманской области. Ранее он занимал должность замминистра строительства и ЖКХ России. Весной 2024 года на него было совершено нападение. На Чибиса набросились с ножом в Апатитах после встречи с жителями.

Ранее KP.RU рассказал, что слухи об отставке Чибиса ходили с 2025 года. Отмечается, что губернатор называл их фейком. Он заметил, что его работу и жизнь постоянно обсуждают. При этом информация довольно разная. Также он не исключал, что рано или поздно ему придется покинуть свой пост главы региона.

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