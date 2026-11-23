Экономист Климов: Средняя цена аренды домов в Подмосковье на Новый год выросла Фото: Евгения ГУСЕВА.

Средняя стоимость аренды загородных домов в Подмосковье на новогодние каникулы составляет около 29 000 рублей за сутки. Однако ориентироваться только на цену за ночь рискованно. Обычно самая дорогая аренда приходится на ночь 31 декабря, а собственник объекта может сдавать его только на определенный срок. Об этом РИАМО рассказал экономист Ярослав Климов.

Так, небольшой домик на несколько человек можно искать с бюджетом 10-20 000 рублей за сутки, семейный коттедж обойдется примерно в 20-50 000. А вот за большой дом для большой компании с баней и бассейном просят от 50 000 рублей за сутки. Климов также советует внимательно сравнивать итоговую стоимость всего бронирования.

«Эти суммы нельзя воспринимать как единый прайс: вместимость, расстояние от Москвы и требования к минимальному сроку проживания существенно меняют расчет. У семьи, которая планирует пять дней отдыха, и у компании, которой нужна только новогодняя ночь, будут совершенно разные доступные варианты», - отметил эксперт.

Как KP.RU уже писал, ранняя подготовка новогоднего стола даст экономию в 40%. Перед выходом за покупками нужно составить список и ограничить предельную сумму трат. Между превышением трат и экономией на ингредиентах лучше выбирать второе, но без потери качества.