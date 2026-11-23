Арест был снят с двух квартир в московском ЖК «Донской Олимп», которые принадлежат чете Блиновских. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Арбитражный суд Москвы по ходатайству Росимущества снял арест и запрет на проведение сделок с элитной столичной недвижимостью Елены Блиновской и ее супруга Алексея. Об пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Под разморозку попали две просторные квартиры в престижном жилом комплексе «Донской Олимп» на улице Серпуховской Вал. Их площадь составляет 132 и 59 квадратных метров. Кроме жилых помещений, суд освободил от ограничений четыре парковочных места и две кладовые комнаты, расположенные в том же доме.

До нового решения суда все эти дорогостоящие объекты были обращены в доход государства по приговору в рамках громкого уголовного дела «королевы марафонов».

Ранее сообщалось, что что Арбитражный суд Москвы нашла еще один долг у Блиновской. Заключенная задолжала ФНС дополнительно почти 16 тысяч рублей. Требование о взыскании признали обоснованным.