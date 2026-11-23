Мария Шурочкина Фото: Даниил ОПАРИН.

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина пострадала при пожаре в Москве и переведена из реанимации в палату. Ей предстоит операция. О состоянии спортсменки и сестры певицы Нюши стало известно из комментария Федерации водных видов спорта России (ФВСР).

«Мария Шурочкина переведена из отделения реанимации в обычную палату, состояние оценивается как стабильное, предстоит операция», — рассказали представители федерации в интервью РИА Новости. Там отметили, что следят за ситуацией и готовы оказать необходимую поддержку как самой спортсменке, так и ее родственникам.

Напомним, в квартире Марии Шурочкиной произошел пожар. Источником возгорания оказался биокамин. Спортсменка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. У нее имелись серьезные ожоги на шее, груди и голове. Врачи делали все возможное для спасения Шурочкиной, ее даже пришлось подключить к аппарату ИВЛ.