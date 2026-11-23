Правоохранители задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Следственные действия проводятся в правительстве Мурманской области, силовикам оказывается содействие со стороны администрации. Об этом РИА Новости сообщила министр информполитики региона Ирина Бринькова.

"В правительстве проводятся оперативные действия", - сказала она.

По словам главы ведомства, сотрудники областной администрации оказывают полное содействие правоохранителям.

Как писал сайт KP.RU, вечером 23 ноября стало известно, что правоохранители задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Отмечалось, что чиновник подозревается в хищениях. Он был задержан. Силовики проводили с Чибисом следственные действия.

Напомним, Андрей Чибис с 2019 года возглавляет Мурманскую область. Ранее он занимал должность заместителя министра строительства и ЖКХ России. Весной 2024 года на него было совершено нападение.

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