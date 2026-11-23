Трамп заявил, что Си Цзиньпин не в курсе, кто такой глава Nvidia Дженсен Хуанг Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что председатель Китая Си Цзиньпин "даже не знаком" с главой Nvidia Дженсеном Хуангом. Президент сообщил, что обсудил положение главы Nvidia с китайским лидером в Шэньчжэне, но тот оказался, дескать, не в курсе, кто это такой.

Трамп отметил, что тесно сотрудничал с советом директоров компании. По его словам, они действовали очень ответственно, вернув Хуанга на его должность.

"Он извинился за свои поступки, которые были неудачными", - заявил Трамп, имея в виду романы Хуанга с разными женщинами, включая подозреваемую в "шпионаже на Китай".

Отметим, что Nvidia - фактически монополист в сфере видеокарт по всему миру, сотрудничающая с тайваньскими корпорациями, т.е. напрямую по всем фронтам затрагивает интересы Китая.

Ранее KP.RU сообщил, что совет директоров Nvidia вернул Дженсена Хуанга на должности президента и генерального директора с 23 ноября. Хуанг также вновь вошел в состав правления. Перед возвращением компания провела консультации с властями США, которые подтвердили его безопасность для корпорации и государства.