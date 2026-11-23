Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), у которой выявили рак желудка четвертой стадии, прибыла в Китай и уже начала готовиться к новой терапии. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.
По словам девушки, языковой барьер в местном медучреждении оказался серьезным, поскольку персонал совсем не владеет английским. Однако клиника оперативно решила эту проблему.
«Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, поэтому госпиталь предоставил переводчика», – поделилась Чекалина.
Сразу после прибытия в больницу блогерша успела сдать необходимые анализы, пройти ультразвуковое обследование и пообщаться с ведущим специалистом, который будет заниматься ее лечением.
Напомним, 14 ноября российский лидер Владимир Путин принял судьбоносное решение для Валерии Чекалиной - он помиловал ее, чтобы девушка смогла вылечиться в КНР. Лерчек после получения новостей сразу же записала видеоролик с семьей, где поблагодарила главу государства.