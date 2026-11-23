Лерчек прибыла в Китай и начала готовиться к лечению рака желудка. Фото: Belkin Alexey/ news.ru/Global Look Press

Блогерша Лерчек (Валерия Чекалина), у которой выявили рак желудка четвертой стадии, прибыла в Китай и уже начала готовиться к новой терапии. Об этом она сама рассказала в своих соцсетях.

По словам девушки, языковой барьер в местном медучреждении оказался серьезным, поскольку персонал совсем не владеет английским. Однако клиника оперативно решила эту проблему.

«Пекин меня встретил солнышком, но холодной погодой. Тут никто не говорит по-английски, поэтому госпиталь предоставил переводчика», – поделилась Чекалина.

Сразу после прибытия в больницу блогерша успела сдать необходимые анализы, пройти ультразвуковое обследование и пообщаться с ведущим специалистом, который будет заниматься ее лечением.

Напомним, 14 ноября российский лидер Владимир Путин принял судьбоносное решение для Валерии Чекалиной - он помиловал ее, чтобы девушка смогла вылечиться в КНР. Лерчек после получения новостей сразу же записала видеоролик с семьей, где поблагодарила главу государства.