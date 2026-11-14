Как Владимир Путин принял судьбоносное для Лерчек решение

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) и ее гражданский муж Луис Сквиччиарини после судебного заседания в Гагаринском суде. Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru/ТАСС

Владимир Путин принял гуманное решение, помиловав блогера Валерию Чекалину. Указ о помиловании вступил в силу 14 ноября - спустя два дня после того, как было отправлено письмо президенту.

- Помиловать Чекалину Валерию Валерьевну, 1992 года рождения, освободив ее от наказания, назначенного 31 июля 2026 года Гагаринским районным судом Москвы, сняв судимость, - значится в указе президента России, опубликованном на сайте Кремля.

Одним из первых отреагировал на это решение адвокат Валерии Чекалиной, выразив большую признательность Владимиру Путину.

- Валерия Чекалина помилована. Это победа! Выражаем большую признательность Владимиру Путину и всем причастным за столь быстрое принятие решения. Ситуация с Лерой действительно этого требовала, - рассказал Константин Третьяков, адвокат.

Валерию Чекалину ранее осудили за финансовые махинации, в том числе за незаконный вывод на иностранный счет доходов от бизнес тренингов и курсов по фитнесу. Свою вину блогер не признавала, аргументируя, что не занималась финансовыми вопросами. Она только вела соцсети.

Известно, что у Валерии рак желудка четвертой стадии с метастазами. Ей пришлось перенести несколько химиотерапий и операцию на позвоночнике. Пока выйти в ремиссию не удается.

Владимир Путин принял судьбоносное для Лерчек решение

НЕ БЫЛО ВРЕМЕНИ ЖДАТЬ

Вместе с супругом они выезжали на консультации в разные клиники, Валерия прошла девять курсов химиотерапии, продолжает таргетную терапию каждые две недели. Однако в октябре рак стал прогрессировать.

- Мы срочно начали лечение – уже было первое введение второй линии химиотерапии. Рассматриваем все варианты, в том числе CAR-t терапии в Китае, - рассказывал Луис Сквиччиарини, гражданский супруг Валерии Чекалиной.

Но выехать в другую страну они не смогли из-за условного срока Валерии. Стали вместе с адвокатами думать, как получить разрешение на вылет.

Валерию Чекалину ранее осудили за финансовые махинации Фото: Михаил ФРОЛОВ.

- За последние несколько дней нами проделана огромная юридическая работа, чтобы добиться возможности выезда Валерии Чекалиной в Китай для прохождения необходимого лечения. Были подготовлены многочисленные ходатайства и обращения во все государственные инстанции, которые могут повлиять на решение вопроса, - рассказал Константин Третьяков, адвокат Валерии Чекалиной.

По словам адвоката, они использовали все предусмотренные законом механизмы.

- Стучимся во все двери, - сказал Константин Третьяков. - И дело не в том, что мы не знаем, в какую дверь нужно стучаться. Каждый день промедления может иметь критическое значение для здоровья и жизни Валерии, - сказал Третьяков.

Адвокат понимал, что юридические процессы могли бы затянуть процесс отъезда Лерчек в Китай – пока одна инстанция ответит, а другая приступит к рассмотрению обращения. Именно поэтому было и направлено прошение о помиловании президенту России. По мнению Константина Третьякова, юридические процедуры не должны превращаться в гонку со временем, которую человек может проиграть.

ОДНО ЖЕЛАНИЕ

Рак у Валерии Чекалиной диагностировали весной этого года – сразу после рождения четвертого ребенка. Врачи сказали, что малыша она вынашивала, будучи уже больной.

Больше полугода блогер пытается бороться с тяжелой болезнью, при этом продолжала посещать судебные заседания и жить привычной жизнью: общаться с детьми (старшие дети - двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и младший сын Лев 2022 года рождения, рождены в браке с ее бывшим мужем Артемом Чекалиным), пытаться не унывать, не оставаться равнодушной и помогать чужим больным детям.

Еще вчера, 13 ноября, Валерия Чекалина вместе с супругом и детьми поздравляла с днем рождения маму Эльвиру Феопентову.

- С днем рождения любимая «суэгра» (означает теща). Ей снова 16, - писал в своих соцсетях Луис Сквиччиарини, гражданский супруг Валерии Чекалиной.

Внуки нарисовали для бабушки открытки и показали театральную постановку, а когда вручали торт со свечами, то пожелали, чтобы все ее желания сбылись. На утро – одно из главных желаний сбылось.

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