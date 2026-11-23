Волк: Чибиса обвиняют в хищении 39 млн бюджетных средств и растрате Фото: Антон ЗАБИРОВ.

Задержанного губернатора Мурманской области Андрея Чибиса подозревают в хищении 39 млн рублей бюджетных средств Минстроя региона. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, следователи МВД расследуют дело по обвинению группы лиц в совершении ряда преступлений.

"Им инкриминируется хищение бюджетных денежных средств Министерства строительства Мурманской области в сумме свыше 39 миллионов рублей...", - сказала она.

Волк отметила, что фигурантам также вменяют растрату бюджетных средств Минтранса Мурманской области, выделенных на реконструкцию автодороги Апатиты – Кировск в сумме свыше 1 млрд рублей, а также незаконные валютные операции.

Как писал сайт KP.RU, министр информполитики Мурманской области Ирина Бринькова сообщила, что в региональном правительстве проводятся следственные действия. Сотрудники областной администрации оказывают полное содействие правоохранителям.

Вечером 23 ноября силовики задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

Задержан губернатор Мурманской области Андрей Чибис