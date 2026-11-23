Мирошник заявил, что Брюссель замалчивает данные о жертвах ВС. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Боевики ВСУ стали чаще бить по мирным жителям как только Киеву выделили кредит от ЕС на беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на встрече в Российском центре науки и культуры (РЦНК) «Русский дом» в Белграде.

«Запад сейчас профинансировал ведение террористической войны против мирного населения, создание невыносимых условий для жизни», – подчеркнул дипломат.

По его словам, в конце апреля Брюссель согласовал для Украины заем на 90 миллиардов евро и параллельно создал совместный альянс в сфере дронов. Это в итоге и привело к новой волне атак.

Мирошник отметил, что западные политики предпочитают замалчивать прямую связь между этими решениями и гибелью людей. Хотя на удары беспилотников приходится 90 процентов жертв среди гражданского населения.

Ранее KP.RU писал, что недавно ВСУ атаковали многоэтажку в Юбилейном в ЛНР. В ходе происшествия погибли шестеро человек, среди жерт числятся дети и молодые парни.