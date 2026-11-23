Президент Армении Ваагн Хачатурян отозвал послов из 13 стран Фото: REUTERS.

Президент Армении Ваагн Хачатурян издал указ о возвращении послов из 13 государств. Документы с этим решением размещены на официальном сайте главы республики.

Отозваны послы в Болгарии и Северной Македонии Цовинар Амбарцумян, в Греции и Албании Тигран Мкртчян, в Аргентине, Чили и Перу Ованнес Вирабян, в Канаде, Доминикане, Кубе и Ямайке Анаит Арутюнян, в Израиле Арман Акопян, в Нидерландах. Кроме того, президент Армении отозвал представителя страны в НАТО.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о стремлении превратить страну из приграничного региона в центр мира. Таким образом Пашинян решил оправдать внесение изменений в Конституцию. В новой редакции документа не упоминается Карабах.