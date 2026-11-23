Онищенко: супербактерия из ЕС несет опасность для людей с ослабленным иммунитетом Фото: Иван МАКЕЕВ.

Академик РАН Геннадий Онищенко рассказал, что представляет собой устойчивая к антибиотикам супербактерия Klebsiella pneumoniae, которая распространяется в Евросоюзе.

По словам эпидемиолога, это внутрибольничная инфекция и угрожает она прежде всего людям с ослабленным иммунитетом.

- Это прежде всего нозокомиальная инфекция, которая распространяется в медицинских учреждениях, - говорит в беседе с Абзацем Геннадий Онищенко.

Бактерия может дать осложнение после хирургических операций, гнойных осложнений почек. Она же провоцирует пневмонию, воспаление печени. Эксперт сравнил инфекцию со стафилококком в родильных домах.

При этом академик призывает не переживать из-за распространения вируса. Ситуация находится под контролем.

Тем временем, Европе серьезно угрожает вспышка опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae, которая не поддается лечению даже мощными антибиотиками. О рисках уже предупредила Всемирная организация здравоохранения. Пока максимальное распространение микроорганизмов отмечается внутри европейских клиник.