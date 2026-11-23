Мирошник рассказал о последствиях ударов ВСУ по российским регионам. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

С начала текущего года удары ВСУ по мирным жителям России унесли жизни 85 детей. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник на выставке «Обыкновенный нацизм», проходившей в РЦНК «Русский дом» в Белграде.

«С 1 января этого года уже убито 85 и 539 детей получили различные ранения», - сказал Мирошник.

По словам дипломата, два дня назад статистика пополнилась новой трагедией. Целенаправленный удар по Юбилейному в Луганске унес жизни 12-летнего ребенка и его матери. Еще одна девочка получила тяжелые ранения.

Ранее Мирошник рассказал, что украинские боевики стали чаще бить по мирным целям, когда Киев получил новый транш денег от стран Европы. Он уточнил, что каждый раз при получении финпомощи ВСУ начинают интенсивнее вести бои.