Посольство направило запрос в МИД Нидерландов о роли Destinus в атаках на РФ Фото: REUTERS.

Посольство РФ в Гааге запросило у МИД Нидерландов прояснить причастность нидерландской компании Destinus к атакам против России. Об этом заявили в диппредставительстве.

"...Направило в МИД Нидерландов официальный запрос с просьбой прояснить возможную причастность сотрудников компании Destinus, базирующейся в Хенгело, к атакам против Российской Федерации", - говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, ранее посольство РФ в Гааге отметило, что Нидерланды все сложнее воспринимать как стороннего участника украинского конфликта.

19 ноября стало известно, что сотрудники оборонной компании Destinus в 2023 году испытывали на Украине ударные БПЛА и помогали боевикам ВСУ запускать их в сторону Воронежа. Представители Destinus находились на передовой, в районе Харькова, в 280 километрах от места падения, и испытывали первые модели аппаратов, оснащенных взрывчаткой.