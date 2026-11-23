Сергей Чупринин умер в возрасте 78 лет. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

На 79-м году жизни умер Сергей Чупринин, работавший главным редактором журнала «Знамя». Об этом рассказал «Известиям» информированный источник в понедельник, 23 ноября .

Как рассказал собеседник, литературному критику стало плохо в квартире в Зубаревом переулке. Из-за хронического заболевания легких у него возникли серьезные проблемы с дыханием. Врачи диагностировали главреду отек легких. Однако чуть позднее была зафиксирована клиническая смерть.

Сергей Чупринин известен в широких кругах как литературный критик и публицист. В 2021 году он получил Премию правительства РФ. Награду ему присудили за сохранение традиций литературно-художественных журналов и поддержку молодых авторов.

Ранее стало известно о смерти журналиста Кирилла Бабушкина. Он работал в фонде «Защитники Отечества» в Запорожской области. Представитель СМИ погиб в зоне спецоперации.