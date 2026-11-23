Минпросвещения разработало проект о минимальных баллах ЕГЭ для педвузов Фото: Ольга ЮШКОВА.

Минпросвещения России установило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2027/28 учебный год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на проект ведомства.

«Установить минимальное количество баллов единого государственного экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим специальности или направлению подготовки, по которым проводится прием на обучение в образовательных организациях», — отмечается в тексте приказа.

Отмечается, что для поступления нужно набрать минимум: 35 баллов по иностранному языку, 38 — по истории, 39 — по биологии и химии, 40 — по математике, физике, литературе и географии. Также нужно набрать не менее 45 баллов по русскому языку и информатике.

Ранее KP.RU рассказал, что желающие учиться в педагогических вузах должны будут сдавать вступительные экзамены. Подчеркивается, что для абитуриентов подготовили программу для поступления в вузы.