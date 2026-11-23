Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил критику в адрес гарантий безопасности, предложенных администрацией президента США Дональда Трампа. Он считает, что такие гарантии должны соответствовать пятой статье Устава НАТО.

«Нам нужны ответы на очень конкретные вопросы. Какие войска будут заранее размещены на нашей территории? Сколько это будет стоить? И действительно ли это будет работать? Пока мы не услышали четких, конкретных ответов», — резюмировал Зеленский, выступая на ассамблее НАТО. По мнению бывшего комика, полноправное членство в НАТО — единственная гарантия безопасности страны.

Ранее KP.RU рассказал, что зря Зеленский выступает с дерзкими заявлениями. Россия не допустит членство Украины в НАТО. Более того, такая возможность стала поводом для начала СВО. Напомним, Москва выступает за полную милитаризацию Украины.