Трамп выложил ИИ-фото, где изображен Хуанг с красным бюстгальтером в руках Фото: REUTERS.

Глава Белого дома Дональд Трамп решил своеобразно поддержать Дженсена Хуанга с его возвращением в Nvidia, опубликовав ИИ-фото. На нем изображен бизнесмен, который держит в руках красный бюстгальтер. Президент США выложил снимок на своей странице в социальной сети Truth Social.

Для создания этого мема Трамп взял за основу знаменитый кадр с предвыборного митинга в Штатах, где покушались на его жизнь. Вместо исторического снимка пользователи увидели пародию с отсылкой к громкой истории вокруг руководителя IT-корпорации.

Фото: личная страница президента США Дональда Трампа в

Подобным жестом американский лидер показывает, что рад возвращению Хуанга на пост гендиректора Nvidia. Трамп открыто встал на защиту предпринимателя, заявив, что не верит в историю с китайской шпионкой.

Ранее KP.RU сообщал, что 23 ноября Дженсен Хуанг восстановился в должностях гендиректора и президента Nvidia. Совет директоров корпорации после переговоров с администрацией США единогласно решили вернуть бизнесмена на руководящий пост.