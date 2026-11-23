Глава Ленобласти рассказал, как себя чувствует экипаж пострадавшего в Финском заливе судна Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Экипаж судна, подвергшегося атаке беспилотников в нейтральных водах Финского залива, успешно добрался до России. О возвращении моряков сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на своем канале в мессенджере «Макс».

«Сегодня в 20:00 экипаж судна, попавшего под атаку БПЛА в международных водах Финского залива утром 21 ноября, вернулся в Россию и сошел на берег в морском порту "Большой порт Санкт-Петербург"», - написал глава региона.

По словам руководителя области, инцидент обошелся без жертв и раненых. Поврежденный корабль вместе с находившимся на борту грузом благополучно дошел до петербургской гавани. Дрозденко выразил искреннюю признательность всем службам, которые оперативно помогли спасти моряков.

Напомним, ЧП с судном случилось 21 ноября. Два дрона напали на корабль с грузом во время его маршрута до Калининграда. Инцидент произошел примерно в трех морских милях от границы Российской Федерации