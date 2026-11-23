Чибису вменяют крупное хищение бюджетных средств Мурманской области Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Сумма финансового урона по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении главы Мурманской области Андрея Чибиса, превысила миллиард рублей. Об этом информирует представитель МВД России Ирина Волк на канале «Максе».

Как она уточнила, задержанному чиновнику вменяют крупное хищение региональных бюджетных средств, которые предназначались для строительства трассы Апатиты - Кировск. Действия фигуранта квалифицируются сразу по нескольким тяжким статьям, включая мошенничество, растрату, а также нелегальный вывод валюты за рубеж.

«Ход расследования данного уголовного дела находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД России», - подчеркнула Ирина Волк.

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