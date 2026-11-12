Более 300 дел завели в связи с деятельностью экс-главы Минкомсвязи: его заочно арестовали

Бывший глава Минкомсвязи РФ Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел Фото: Тимур ХАНОВ..

В Следственном комитете рассматривают сразу 300 уголовных дел в связи с преступной деятельностью бывшего главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова. Суд в Москве заочно арестовал экс-чиновника. Все связанные с ним уголовные дела соединили в один производственный процесс. Так свидетельствуют материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

В тексте говорится, что настоящее уголовное дело возбудили в июле 2021 года. Фигурантами являются "неустановленные лица". Дело возбуждено по признакам преступления по статье 159 ч. 4 УК РФ.

"Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико", - сказано в судебных материалах.

Николая Никифорова заочно арестовали 17 сентября. По данным следствия, экс-глава Минкомсвязи является одним из создателей пирамиды "Финико". Вкладчикам обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими стали около 8 тысяч человек.

Николаю Никифорову по всем обвинениям грозит до 20 лет колонии. Следствие оценивает ущерб в 1 миллиард рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания сооснователя Finiko Эдварда Сабирова. Позже следователи установили, что средства с платформы выводились за границу и легализовались на Ближнем Востоке и в одной из европейских стран. Николай Никифоров покинул Россию в ночь на 31 августа. Он уехал за сутки до ареста. В Москве он проживал по трем адресам.

Столичный суд между тем заочно отправил под стражу экс-заместителя командующего судами спецопераций ВСУ Олега Нечаева. Его судят по части 1 статьи 356 УК РФ. Это значит, что военного подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения боевых действий.

Суд в Москве также заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича. Ему вменяют ту же статью. По данным суда, Анатолий Баргилевич причастен к военным операциям в Донбассе. Он отдавал распоряжения с 2014 года.