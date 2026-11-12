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НовостиПроисшествия12 ноября 2026 3:20

Более 300 дел завели в связи с деятельностью экс-главы Минкомсвязи: его заочно арестовали

Экс-глава Минкомсвязи РФ Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел
Алина КОЧНЕВА
Бывший глава Минкомсвязи РФ Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел

Бывший глава Минкомсвязи РФ Никифоров стал фигурантом 300 уголовных дел

Фото: Тимур ХАНОВ..

В Следственном комитете рассматривают сразу 300 уголовных дел в связи с преступной деятельностью бывшего главы Минкомсвязи РФ Николая Никифорова. Суд в Москве заочно арестовал экс-чиновника. Все связанные с ним уголовные дела соединили в один производственный процесс. Так свидетельствуют материалы, с которыми ознакомился ТАСС.

В тексте говорится, что настоящее уголовное дело возбудили в июле 2021 года. Фигурантами являются "неустановленные лица". Дело возбуждено по признакам преступления по статье 159 ч. 4 УК РФ.

"Никифорову Н. А. предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ, а именно: в создании и руководстве преступным сообществом, финансировании преступного сообщества, хищении под видом осуществления псевдоинвестиционной деятельности интернет-проекта "Финико", - сказано в судебных материалах.

Николая Никифорова заочно арестовали 17 сентября. По данным следствия, экс-глава Минкомсвязи является одним из создателей пирамиды "Финико". Вкладчикам обещали доходность до 25% годовых. Потерпевшими стали около 8 тысяч человек.

Николаю Никифорову по всем обвинениям грозит до 20 лет колонии. Следствие оценивает ущерб в 1 миллиард рублей. Основанием для возбуждения уголовного дела стали показания сооснователя Finiko Эдварда Сабирова. Позже следователи установили, что средства с платформы выводились за границу и легализовались на Ближнем Востоке и в одной из европейских стран. Николай Никифоров покинул Россию в ночь на 31 августа. Он уехал за сутки до ареста. В Москве он проживал по трем адресам.

Столичный суд между тем заочно отправил под стражу экс-заместителя командующего судами спецопераций ВСУ Олега Нечаева. Его судят по части 1 статьи 356 УК РФ. Это значит, что военного подозревают в применении запрещенных средств и методов ведения боевых действий.

Суд в Москве также заочно арестовал генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича. Ему вменяют ту же статью. По данным суда, Анатолий Баргилевич причастен к военным операциям в Донбассе. Он отдавал распоряжения с 2014 года.