Сергей Жорин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Российского адвоката Сергея Жорина прооперировали после экстренной госпитализации в Италии. Жизни юриста ничего не угрожает. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свои источники.

«Адвокат Сергей Жорин прооперирован. Его жизни ничего не угрожает. Однако как минимум до конца недели он будет находиться в больнице под наблюдением врачей», — отмечается в публикации. Сколько именно времени Жорин будет находиться в больнице, не уточняется.

Ранее KP.RU рассказал, что Сергея Жорина экстренно госпитализировали в Италии. Когда медики приехали на вызов, то он был уже без сознания. Подробности состояния правозащитника до последнего не раскрывались. Также неизвестно, что именно привело к тому, что адвокату стало плохо.