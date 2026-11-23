«На грани войны»: РФ предупредила Эстонию о последствиях закрытия границы Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Эстония объявила о закрытии пунктов пропуска на границе с Россией с 1 декабря. В Российском МИД отметили, что такая агрессивная политика против Москвы нанесет удар в первую очередь по Эстонии.

«Эстонскому дипломату было вновь указано, что такие провокационные и чрезвычайно опасные действия находятся на грани развязывания открытой войны с Россией», — говорится в документе, который был опубликован на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что подобные действия Таллина бумерангом ударят по экономике Эстонии. Также закрытие границ негативно скажется на союзниках Таллина, в том числе на многих странах ЕС. В МИД РФ еще раз отметили, что Москва оставляет за собой право принимать меры, которые будут направлены на защиту национальных интересов страны и граждан РФ.

Ранее KP.RU уже цитировал МИД в плане закрытия границ Эстонией. В ведомстве отметили, что многие Прибалтийские страны часто «переобуваются» в вопросе свободного передвижения.