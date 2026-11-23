Первая леди США Мелания Трамп Фото: REUTERS.

Американская администрация не прекращает усилия по поиску новых мирных соглашений для урегулирования конфликта на Украине. Такое заявление сделала первая леди США Мелания Трамп. Ее слова передали представители журналистского пула Белого дома.

Корреспондентам удалось пообщаться с женой президента США во время традиционного торжественного мероприятия, посвященного прибытию рождественской ели в резиденцию главы страны. Тогда представители СМИ поинтересовались у Мелании, как сейчас строится дипломатический процесс вокруг украинского вопроса. Она отметила, что все еще ведется работа над мирными договоренностями.

«Мы работаем над этим», - ответила первая леди США на вопрос репортеров.

Напомним, что в начале ноября Мелания Трамп провела встречу с делегациями России и Украины. Они обсуждали успешные итоги организаванной в Алешках гуманитарной операции.