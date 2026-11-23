Ливия назвала действия Украины равносильными объявлению войны Фото: REUTERS.

Заместитель председателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что признание Киева в теракте в Бенгази равносильно объявлению войны его стране. Об этом он рассказал в своем аккаунте соцсети X.

«Мы возлагаем на украинскую сторону всю полноту ответственности за эти террористические действия, которые (главарь киевского режима — прим. ред.) Владимир Зеленский признал. Он открыто заявил о них и похвалялся. Эти действия равносильны объявлению войны ливийскому государству», — резюмировал аль-Куни у себя в соцсетях.

Нападение на порт Бенгази нанесло материальный ущерб и ранило мирных жителей. Заместитель председателя Президентского совета осудил это как нарушение международных норм, посягательство на суверенитет и стабильность Ливии. Он намерен принять правовые и дипломатические меры, включая обращение в Международный суд ООН и Совет Безопасности. Аль-Куни призвал признать Зеленского террористом и осудить его действия, а также сделать все, чтобы подобные инциденты нельзя было реализовать.

Ранее KP.RU рассказал, что Киев продолжает пытаться наносить удары по российским кораблям на Балтике. Зеленскому это необходимо, чтобы создать «красивую картинку» к саммиту ЕС.