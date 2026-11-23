Зеленскому необходимо продемонстрировать, что его режим жив, что он способен сопротивляться, что от него можно ждать продолжения атак на Россию, с целью изматывания и истощения противника Фото: REUTERS.

УДАРЫ УКРАИНЫ ПО КОРАБЛЯМ РОССИИ НА БАЛТИКЕ И В ПОРТУ ЛИВИИ

Причина резкой активизации украинского террористического режима бандеровцев и его «просроченного» главаря Владимира Зеленского в последние два дня, как и предыдущих ударов по Крымскому, понятна - через три дня Евросоюз будет решать, сколько денег надо выделить бандеровцам для продолжения войны с Россией и откуда их брать. И именно под этот шабаш «просроченному» необходимо, как воздух, продемонстрировать, что режим жив, что он способен сопротивляться, что от него можно ждать продолжения атак на Россию, с целью изматывания и истощения противника. Это становится еще актуальнее перед намечающимся следующим раундом переговоров в Абу-Даби (в которых европейцы, по крайней мере пока, принимать участия не будут). Появляются дополнительные возможности миротворческий процесс сорвать или хотя бы в очередной раз затормозить.

И, хотя понятно, что эти удары не окажут большого, а то и никакого влияния на ход боевых действий. Но тем, кто «заказывает музыку» Зеленскому, приятно, что он оправдывает их ожидания. А тот и горд этому.

КАК УКРАИНА УДАРИЛА ПО РОССИЙСКИМ КОРАБЛЯМ: ПОМОЩЬ «СО СТОРОНЫ»

И плевать, что Одесса третьи сутки сидит без света, тепла и воды, что в Днепропетровске аналогичная ситуация, а в Киеве, если и лучше, то ненамного. Главное, что он может сказать, что Украина будет наносить удары везде, где сочтет это нужным. Между тем, последние удары в районе Балтики, буквально рядом с территориальными водами Финляндии и в порту Бенгази, а это уже самая настоящая суверенная территория Ливии, напрямую свидетельствуют о том, что эти удары — дело рук не только, и, наверное, не столько ВСУ или СБУ, сколько европейских союзников «просроченного».

Зеленскому плевать, что Одесса третьи сутки сидит без света, тепла и воды, что в Днепропетровске аналогичная ситуация, а в Киеве, если и лучше, то ненамного Фото: REUTERS.

Может, Зеленский сможет рассказать, с каких пор у Украины появился выход к Балтике? А с какого момента украинские земли стали омывать волны Средиземного моря?

С Ливией все, вообще, сказочно. С одной стороны, мы имеем конвенцию Монтре, согласно которой участники военных действий в Черном море и страны, не относящиеся к Причерноморью, не могут проводить военные корабли и грузы военного назначения через проливы, соединяющие Черное море со Средиземным. То есть, Украина не могла переправить свои так называемые безэкипажные ударные катера (БЭКи) из Черного моря в Средиземное, чтобы нанести удары в порту Бенгази. С другой стороны, все знают, что в Ливии, которая после агрессии Запада раздергана на несколько квазигосударств, на военной базе дислоцируются диверсанты из ВСУ. А кроме них, на военной базе в Мисрате находятся подразделения британского спецназа, американцы, итальянцы, турки.

Практически сразу в интернет стали вбрасываться версии, что БЭКи, дескать, были запущены из Албании и прошли своим ходом не менее 800 километров, прежде чем зашли в портовую бухту. Албанцы, которым война с Ливией даже в ее нынешнем состоянии совершенно не нужна, а военные действия на территории другого суверенного государства — это casus belli (инцидент, провоцирующий начало войны, - ред.) чистой воды, тут же опровергли эти домыслы. И Зеленскому пришлось признать украинское авторство ударов. Но насколько оно украинское?

Если учесть, что так называемые украинские БЭКи «Магура» на самом деле являются ничем иным, как британскими БЭКами, на которых переставили шильдики (таблички производителя), то становится понятным не только, откуда появились «украинские» безэкипажные катера в Ливии, но и кто обучал украинских диверсантов и операторов БЭКов (и только ли обучал - ?). Британцы были, как минимум, привлечены к подготовке ударов, как максимум, сами их проводили, что называется под украинским «чужим флагом». И это при том, что британские подразделения находятся в Ливии по международному мандату «для обеспечения мира» в стране и регионе в целом.

УДАР УКРАИНЫ ПО СУХОГРУЗУ НА БАЛТИКЕ: НАТО РАЗУЧИЛОСЬ СБИВАТЬ ДРОНЫ?

То же самое можно сказать и про удар по сухогрузу на Балтике и про историю с беспилотниками, направлявшимися в Калининградскую область с территории Литвы. Здесь, куда ни плюнь, всюду территориальные воды стран-членов НАТО и ЕС. Без их ведома комар не пролетит, не то, что беспилотники, которые явно не заблудились. Кроме того, сухогруз, который был поражен рядом с финским берегом, находился в постоянном движении, в отличие от судов, стоявших у портовых причалов в Бенгази. Даже если его маршрут был известен, в море это был бы поиск на площади в сотни квадратных километров. Его было необходимо постоянно отслеживать, чтобы навести ударные БПЛА на него, а это невозможно без средств разведки и использования технологий «Старлинк» или подобных им.

Атака беспилотника на сухогруз РФ произошла в Финском заливе Фото: REUTERS.

ЧЕМ ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ: ЕВРОПА ИДЕТ ПО ПУТИ ЭСКАЛАЦИИ

Что получаем в итоге? Что Европа не просто за продолжение войны, она активно стремится к ее развязыванию и уже не особо скрывает свои «уши». ЕС и НАТО стремятся расширить локальный конфликт на Украине до уровня межрегионального. А там до мирового рукой подать...

- Украина имеет право давать отпор агрессору, - фактически легитимизировал удары Украины премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, расписавшись в поддержке украинских террористических ударов.

Ну что, господа, как выразился, кстати, не так давно наш президент, комментируя примерно аналогичные угрозы со стороны Украины, вы сами открываете очередной «ящик Пандоры». Потом не жалуйтесь, как те же украинцы, которые после краткосрочных радостей, сейчас уже не могут перестать плакать от того, как им сейчас хреново — темно и холодно. А сами умные уже прозревают, что дальше им будет еще хуже.

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