Марк Рютте Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратился с призывом. Он заявил, что важно укрепить уверенность в безопасности базовой инфраструктуры и энергопоставок у жителей стран-участниц НАТО.

Генсек подчеркнул необходимость надёжного обеспечения теплом, электроэнергией, транспортом, медициной и связью для граждан стран альянса. Хотя до этого в иностранных СМИ появилась информация о том, что ЕС может столкнуться с трудностями из-за малого количества газа в хранилищах.

Ранее KP.RU рассказал, что Германия столкнулась с историческим минимумом по уровню газа. На Западе из-за этого забили тревогу. Отмечается, что ФРГ сможет обеспечить теплом, если зимой не будет экстремально низких температур. При этом Германия не хочет сотрдуничать с Россией для предотвращения топливного кризиса.