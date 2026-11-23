Фридрих Мерц Фото: REUTERS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение НАТО не принимать Украину в альянс в 2008 году в Бухаресте было ошибкой. По его мнению, это могло бы предотвратить текущий вооружённый конфликт. Отмечается, что Мерц к такому выводу пришел на пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте.

Напомним, на саммите в Бухаресте страны НАТО согласились, что Украина и Грузия станут членами альянса в будущем, но не предоставили им план действий и конкретные сроки. Россия жестко раскритиковала эти заявления альянса.

Ранее KP.RU рассказал, что Россия всегда выступала против вступления Украины в НАТО. Владимир Путин не раз отмечал, что для России этот альянс является враждебным и Москва против, чтобы базы НАТО подбирались к российским границам. Причем Путин говорил, что Россия всегда озвучивала свою позицию по этому вопросу, но Западу было плевать.