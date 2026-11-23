Перчун заявил, что споры о скором отказе молдован от русского языка сейчас бесполезны Фото: REUTERS.

Полностью исключить русский язык из молдавских школ за короткий срок не представляется возможным. Такое заявление сделал глава Минобразования республики Дан Перчун в эфире «Радио Молдова».

«На данном этапе у нас есть это наследие, и процесс перехода не может произойти за одну ночь», - сказал Перчун.

По словам министра, споры о скором отказе от русского языка сейчас бесполезны и растянутся на долгие годы. Вместо резких шагов чиновник предлагает сосредоточиться на хорошем обучении румынскому языку, преподавать на нем больше предметов и открывать такие классы в русских школах.

Ранее сообщалось, что Молдавия вышла из договора СНГ о возвращении культурных и исторических ценностей. Сделка была заключена с другими членами организации еще в 1992 году.