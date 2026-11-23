Чибис задекларировал таунхаус в Испании и три участка под Мурманском в 2025 году. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Задержанный по подозрению в хищении глава Мурманской области Андрей Чибис указал в декларации за 2025 год недвижимость в Испании, а также несколько участков в регионе. Данные об активах чиновника оказались в распоряжении РИА Новости.

Данная декларация была подана Чибисом после его выдвижения кандидатом на выборы в Госдуму от Заполярья и Карелии. На банковских счетах политика к моменту подачи документа хранилось 7,2 миллиона рублей. Главным зарубежным активом семьи остается просторный испанский таунхаус площадью 176 квадратных метров, купленный еще в 2012 году. Он обошелся в 300 тысяч евро.

Помимо дома у моря, чиновник владеет тремя участками в Мурманской области, двумя столичными квартирами, а также коммерческими постройками и зданиями в Москве и Заполярье. В гараже у губернатора числятся снегоход Arctic Cat, внедорожник Toyota Land Cruiser 200, кроссовер Mercedes-Benz ML 250, квадроцикл BRP.

Напомним, политика задержали 23 ноября. Как заявили в МВД России, ущерб по делу Чибиса составляет более миллиарда рублей.