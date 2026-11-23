Капитан Нацполиции Украины погиб при виде дрона РФ Фото: REUTERS.

Спецназовец украинской полиции Денис Рыжик умер от инфаркта, увидев российский FPV-дрон в Краматорске ДНР. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«В районе Краматорска ликвидирован командир взвода роты ТОР (тактико-оперативного реагирования — прим. ред.) батальона полиции специального назначения капитан Рыжик Денис Андреевич (1993 года рождения). По нашим данным, капитана хватил инфаркт при виде российского FPV-дрона», — указывается в материале издания.

Также в силовых структурах отметили, что уничтожены три офицера ВСУ. Правда, не уточняется, на каком именно направлении в зоне СВО был уничтожен противник.

Ранее KP.RU рассказал, что российские военные успешно продвигаются вперед. Отмечается, что солдаты РФ улучшают свои позиции на разных направлениях СВО. Недавно было озвучено, сколько территорий было освобождено российскими военными в ДНР.