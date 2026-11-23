В Европе выступили против проекта бюджета ЕС Фото: REUTERS.

Ряд европейских стран раскритиковали представленный главой Евросовета Антониу Коштой проект бюджета ЕС на 2028-2034 годы. Премьеры государств Вышеградской группы сочли документ неконструктивным. Об этом власти Венгрии, Словакии, Польши и Чехии заявили в ходе пресс-конференции по итогам встречи в Братиславе, транслирует телеканал ТА-3.

В том числе проект раскритиковал премьер Словакии Роберт Фицо. Он счел текст документа неприемлемым. Политик посоветовал доработать его с учетом интересов всех стран ЕС.

"Мы будем бороться за изменение этого бюджета", - отметил премьер Чехии Андрей Бабиш.

По данным The Financial Times, проект оказался на 10 процентов меньше изначально запланированного. Документ вызвал критику как стран-доноров, так и стран-бенефициаров общеевропейской казны. Единое со всех сторон осуждение может помочь достигнуть компромисса по бюджету на экстренном саммите ЕС, считает автор.