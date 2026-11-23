Еврокомиссия призвала проверять военные билеты у россиян при выдаче виз Фото: REUTERS.

В Еврокомиссии заявили о необходимости проверки данных о прохождении военной службы россиянами, подающимися на визу. Для этого планируется внедрить соответствующую анкету. Так сказано в рекомендациях, опубликованных на сайте ЕК.

Кроме того, в Европе намерены отказывать гражданам РФ с пятилетними загранпаспортами. Это документы старого образца без биометрических данных.

ЕК также предлагает странам запрещать выдачу виз в ЕС всем, кто служит или служил в российской армии с начала СВО. Для этого планируется ввести дополнительные проверки.

Еврокомиссия, помимо прочего, ввела ограничения в отношении 19 юридических лиц из пяти государств. В перечне указаны компании, зарегистрированные в ОАЭ, Омане, Сингапуре, Гонконге и на Сейшельских островах, подробнее в материале KP.RU.