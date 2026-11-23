Кушнер рассказал о предоставленных Путиным документах про его деда. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/www.imago-images.de/Global Look Press

Спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткофф в начале ноября встретились с российским лидером Владимиром Путиным. В ходе общения глава государства продемонстрировал дипломатам архивные документы. В них содержались сведения об участии деда Джареда Кушнера в партизанском сопротивлении во время Холокоста. Об этом рассказал зять президента США в беседе с журналом New York.

Спецпредставитель главы Белого дома отметил, что воспринял предоставленные материалы как "тонкий намек". Он считает, что Владимир Путин хотел этим напомнить, что Россия была союзником США в борьбе с нацистами.

Дед и бабушка Джареда Кушнера пережили Холокост на территории современной Беларуси. Как указано в архивном досье, они находились "в лесах".

Ранее Джаред Кушнер сообщил, что Штаты стремятся к такому будущему, где страны не опасаются друг друга. Он отметил, что Москву нужно уверить в отсутствии у НАТО курса на конфронтацию.