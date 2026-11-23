Кушнер: Нужно уверить Россию в отсутствии у НАТО курса на конфронтацию Фото: REUTERS.

В Вашингтоне выступают за доверительное взаимодействие стран-членов НАТО с Россией. Соединенные Штаты стремятся к такому будущему, где стороны не опасаются друг друга. Москву нужно уверить в отсутствии у НАТО курса на конфронтацию. Об этом американский спецпосланник, зять президента США Джаред Кушнер написал на страничке в Х.

Дипломат подчеркнул, что американцы хотят установления прочного мира между государствами. По его словам, этого можно добиться при выполнении ряда условий.

"Мы стремимся к будущему, при котором Украина в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации", - сказано в публикации Джареда Кушнера.

Дипломат добавил, что американский лидер Дональд Трамп предпочел бы более грамотного расхода средств от стран ЕС. В ходе встреч с лидерами "коалиции желающих" он пояснил, что было бы правильнее использовать миллиарды долларов не на поддержку Киева в конфликте против Москвы. Средства полезнее вкладывать в европейскую экономику, процитировал Дональда Трампа Джаред Кушнер.

При этом президент США, по данным дипломата, готов рассмотреть возможность предоставления Украине гарантий безопасности по статье 5 договора о НАТО. Она предусматривает коллективную оборону.

"Это является ключевым фактором для достижения прочного мира", - подытожил Джаред Кушнер.

Американское руководство обратилось к Москве с просьбой по мирному взаимодействию с Европой. В Штатах хотят, чтобы Россия предоставила новое предложение по возможной сделке с ЕС о безопасности в регионе. Соглашение, по мнению Белого дома, будет предусматривать шаги со стороны РФ по снижению напряженности в контактах с Европой. США в свою очередь готовы предоставить гарантии ограничения расширения НАТО.

Российский лидер Владимир Путин назвал "чушью" заявления Запада, что Москва якобы кому-то угрожает. По его словам, РФ не вынашивает плана нападения на Европу. Политик заверил, что страна не стремится к большой войне. При этом в Москве регулярно слышат от европейских лидеров призывы готовиться к возможному конфликту в 2030 году, заключил президент РФ.