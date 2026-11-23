Самойлова: Джиган пока не собирается возвращаться в Россию Фото: Иван МАКЕЕВ.

Блогер Оксана Самойлова порассуждала о будущем своего экс-супруга Дениса Устименко (Джигана). Она считает, что рэпер пока не вернется в Россию. Так Оксана Самойлова заявила на премии Voice Man Awards.

Известно, что сейчас Джиган находится в Израиле. Он сообщал, что проходит курс реабилитации после инцидента в подмосковном доме семьи.

"Предполагаю, что пока в Россию он возвращаться не собирается", - сказала Оксана Самойлова.

По имеющимся данным, ночью 4 июля Денис Устименко в стиле Рэмбо удерживал персонал дома в заложниках на протяжении десяти часов. Сам Джиган всё отрицает. Сообщается, что рэпер даже открыл огонь по охраннику во время ночного визита домой. Работники Джигана рассказали, что слышали какие-то громкие звуки, подробнее в материале KP.RU.