Роспотребнадзор назвал максимальное количество уроков для школьников. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ.

Максимальная нагрузка на первоклассников должна составлять четыре урока в день, а у старшеклассников – до семи уроков. Такие критерии оговариваются в постановлении Роспотребнадзора.

«Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся первых классов не должен превышать четырех уроков и один раз в неделю - пять уроков за счет урока физической культуры», - сказано в документе.

При этом в расписании пятых и шестых классов должно быть не более шести уроков ежедневно. Для учащихся 2-4 классов предусмотрен максимум в пять уроков.

Ранее Минпросвещения информировало, что в школах РФ введут курс «ИИ и информационная безопасность».

Также сообщалось, что в России через год изменится программа обучения для старшеклассников. Новый стандарт вступит в силу 1 сентября 2027 года. Минпросвещения намерено сделать содержание обучения более прикладным.