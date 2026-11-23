Россия и Пакистан подпишут соглашения в ходе визита премьера Шарифы в Москву Фото: Иван МАКЕЕВ.

Премьер-министр Пакистана Шахбазы Шарифа прибудет с визитом в Москву. В столице РФ будет подписан ряд важных документов. Россия и Пакистан намерены расширить торговые и гуманитарные связи. Об этом объявил посол республики в Москве Файсал Нияз Тирмизи, цитирует ТАСС.

Дипломат назвал визит премьера Пакистана в Россию очень значимым. Он сообщил, что Шахбазы Шарифа уделяет этому мероприятию особое внимание.

"Визит станет историческим событием: будет подписан ряд важных соглашений, которые приведут к расширению торговли, а также к интенсификации обменов в области образования и культуры", - прокомментировал Файсал Нияз Тирмизи.

По данным газеты Dawn, премьер Пакистана прибудет в Россию 30 ноября. Он планирует провести в Москве три дня. В ходе поездки Шахбазы Шариф намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным вопросы безопасности, торговли и энергетики.