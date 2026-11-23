Депутат Картхайзер: у "евротройки" нет свободы действий по контактам с Россией. Фото: Alexandra Pogiba/news.ru/Global Look Press

Европейцы не могут свободно решать, кому и как проводить контакты с Москвой. На это влияют страны Балтии, глава евродипломатии Кая Каллас и представители от Украины. У "евротройки" нет никакой свободы действий по данному вопросу, указал евродепутат Фернан Картхайзер в интервью "Известиям".

Он признал, что некоторые политические фигуры на Западе не хотят допускать начала прямых контактов между Европой и Россией. Поэтому они будут мешать процессу нормализации отношений, заявил депутат.

"У евротройки практически нет свободы действий", - констатировал Фернан Картхайзер.

Президент России Владимир Путин пригласил европейских представителей в Москву для обсуждения урегулирования конфликта между сторонами. После этого РФ определит формат дальнейшего диалога. Сейчас Россия ожидает реакции от "евротройки" на предложение о встрече, говорится в материале KP.RU.