Посол Бердыев: РФ пока не определила главу и состав делегации на саммит G20 Фото: REUTERS.

Россия будет представлена на саммите "Большой двадцатки" в США. Мероприятия состоятся в середине декабря. РФ пока не определилась с главой и составом своей делегации. Так проинформировал посол по особым поручениям МИД по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев в разговоре с "Известиями".

Дипломат пояснил, что уровень членов делегации будет высоким. Сейчас Москва только формирует состав для саммита. Подготовка ко встречам в Майами находится на начальной стадии, сказал посол.

"Мы еще определяемся с главой и составом делегации. Ясно, что на саммите мы точно будем представлены", - известил Марат Бердыев.

Остается неясным, примет ли участие в саммите президент России Владимир Путин. Решение планировалось вынести по итогам визита главы государства в Китай на саммит АТЭС. Вопрос по-прежнему обсуждается, и подготовка ведется весьма активно, пишет KP.RU.