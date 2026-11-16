Ушаков: Путин примет решении об участии в саммите G20 по итогам визита в Китай Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Президент России Владимир Путин примет решение об участии в саммите G20 в Майами в том числе по итогам визита в Китай на саммит АТЭС. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, этот вопрос по-прежнему обсуждается, и подготовка ведется весьма активно, а акцент делается на экономике и сотрудничестве в этой сфере.

"Что касается участия, то я бы вам предложил проследить за ходом нашего визита в Китай. Он очень важный, поскольку там будут трехсторонние и двухсторонние встречи и с китайским лидером, и с американским!, - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что после этого Москва изучит ситуацию и взвесит все за и против относительно участия, после чего президент России примет соответствующее решение.

Ранее сайт KP.RU писал, что у Путина на предстоящем 18-19 ноября этого года саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) ожидается насыщенный график встреч

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