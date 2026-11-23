Актёр Семчев признался, что собирает деньги на собственные похороны. Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Звезда российских сериалов Александр Семчев признался, что собирает деньги на собственные похороны. Этой темы он коснулся, общаясь с журналистами на премьере сериала «Сталин» в кинотеатре «Художественный» в Москве.

«Гробовые деньги надо откладывать - кто об этом не думает? Место на кладбище не покупал, надеюсь, что мне все сделают», - цитирует 57-летнего артиста РИА Новости.

В то же время Семчев признался, что ещё не сделал распоряжений о том, кто унаследует имущество в случае его смерти. Он допустил, что может завещать своё имущество государству.

Напомним, Семчев, известность которому принесли роли обаятельных толстяков, похудел более чем на 100 килограммов. Актёр утверждает, что применял простые правила – уменьшение порций и увеличение физической активности.

Ранее сообщалось, что Александр Семчев получил звание «Народный артист РФ» накануне своего 55-летия.